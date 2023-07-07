這一櫃是裝著水林番薯加工品、虎尾虎霸王花生、香Q的西螺米的蔬果櫃。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善4月間參訪新加坡食品展、出席職總平價超市專為雲林蔬果而辦的雲林良品周活動，風光帶回49公噸農產訂單，3個月來陸續以海運外銷蔬果到新加坡，7日再出口一個裝滿牛番茄、白玉苦瓜、彩椒、胡蘿蔔的蔬果櫃，以及及一個裝著番薯加工品、虎霸王花生、西螺米的乾貨櫃，今（8日）也排定1個貨櫃的林內木瓜要啟程。

新加坡最大超市「職總平價超市」（NTUC FairPrice）今年4月間舉辦台灣蔬菜節-雲林良品周活動，縣長張麗善親自率隊出席開幕典禮，並拜會當地通路業者；接著又陪台灣業者參加新加坡食品展，考察雲林農產的潛力，共帶回34公噸蔬果訂單，後來再追加15公噸葉菜蔬果類訂單。

張麗善表示，雲林縣農產品質優良、供貨穩定，不僅深受新加坡超市集團的青睞，今年來還新增採購葉菜類、牛番茄等生鮮蔬果，連水林番薯加工品、虎尾虎霸王花生、香Q的西螺米也受到青睞，成功上架新加坡的昇松超市集團。

西螺展鮮公司7日出口一個裝著彩色蔬果的牛番茄、白玉苦瓜、彩椒、胡蘿蔔貨櫃、一個乾貨貨櫃，雲林縣長張麗善、縣農會新科總幹事陳志揚、西螺農會總幹事廖錦富、虎尾鎮農會總幹事蔡武吉、縣議員李明哲、廖偉晴等人前往關心。

張麗善表示，雲林縣農民穩定供應國人各式各樣蔬果，她上任以來有計畫性地推廣到國外市場，今年累計已出口蔬果近200公噸，調節國內市場的供銷，穩定市場的價格，也保障農民收益。

張麗善說，縣府推動雲林縣農特產外銷計畫獲不錯成績，她會持續與國外市場交流，開拓新興市場，讓「雲林良品」順利進軍國際市場。