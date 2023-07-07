阿堂鹹粥日前調整菜單，改變成單點模式，一碗魚肚粥也從260元漲到300元，引發各界熱烈討論，還有饕客表示拒絕消費，第一時間老闆僅回應記者「不要再問了」。不過如今老闆親上火線，在臉書粉專上轉貼聲明，改菜單的原因就像是買車能挑基本款，也能依照需求加購配件，強調：「青菜蘿蔔各有所好，喜歡的朋友就點！」

阿堂鹹粥過去從一碗180元，漲到200元、260元，自本月5日起宣布調整菜單，點餐方式改成「單點一碗粥底，再加想要的材料」，而魚肚粥的價格也從260元漲為300元，消息曝光後，引發兩派網友論戰，有饕客揚言拒絕再度光顧，但也有鐵粉挺到底，表示會一直支持老店。而當時老闆面對記者詢問時，僅簡單地說「我不要接受採訪啦，你不要再問了」。

不過，阿堂鹹粥的臉書粉絲專頁昨（6）日分享一則貼文，是老闆和老闆娘的共同聲明，解釋點餐方式為何改變，「就像買車也有基本款，也能選配」，綜合粥是希望大家都可以品嚐到阿堂的美味，因為並非所有人都喜歡吃虱目魚肚，「青菜蘿蔔各有所好，喜歡的朋友就點」，強調無論是怎麼樣的價格，幾十年來他們都一樣用心做好每一道料理。

聲明中特別提到，台南僅有阿堂鹹粥選用土魠魚作粥，會在大家的支持下，用最好的品質來證明，「感謝力挺我們調整價格的顧客，你/妳們的理解讓我們度過疫情、渡過通澎」。