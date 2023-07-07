民進黨新北市議員林秉宥在臉書稱，國軍公發抗彈板測試，是由多位關心台灣國防的人士共同完成，主測試是旅居美國的「山姆小叔」。測試結果，具稱是國軍的III級抗彈板，在北約規格子彈射擊下，被多發子彈擊穿。國防部喊話提告，並強調若影片中測試的抗彈板如經查證確屬國軍軍品，將依法追究法律責任。針對是否能攜帶抗彈板赴美？林秉宥今天(7日)回應說，美國運輸安全管理局的網頁說明，抗彈板可以託運，也可以放登機行李中。

針對抗彈板的問題，林秉宥今(7日)在臉書貼文表示，看來國防部是認真想告他，還打去AIT詢問美國的相關政策。其實是否能攜帶？美國運輸安全管理局的網頁就有說明了，可以放託運，可以放登機行李，防彈板可以，板子當然也可以。

網友紛紛表示，「告不成的，加油！」、「面子問題，不告不行！」、「最終是誰要被提告不好說」、「防彈盔也安排測試一下吧~」、「加油~支持你」。

還有網友認為，「我們是該重視國軍風氣了，近些年開始有人願意尊重國軍，幫國軍說話，也有很多熱情的人在其中努力為國軍帶來改變「但可以看到整體風氣仍然偏向保守守舊，怕事且急於掩蓋責任「再這樣下去是不行的....」。