王男坦承係因感情糾紛，召集46歲郭男及39歲洪男等2名友人陪同，徒手毆打石男。（翻攝畫面）

新北市板橋發生一起感情糾紛，1名37歲石姓刺青師，昨（6）日下午14時許在板橋區觀光街刺青店遭人毆打，導致頭部有撕裂傷、手腳多處擦傷，經送醫包紮後並無大礙，原因竟是跟女性友人互動熱絡，遭其前男友動手，雙方互提傷害告訴。

警方表示，昨6日14時56分有民眾報案，板橋區觀光街有打架糾紛，請警方派員到場處理，警方立即派員到場，僅剩被害人石男在場，頭部有撕裂傷、手腳多處擦傷，經送往亞東醫院包紮後，並無大礙。石男表示可能是近期與林姓女友人互動頻繁，致林女前男友王男不滿，故找友人至店內理論。

據了解，王男與林女已經分手一陣子了，但王男還想跟林女再續前緣，原本想約要一起出遊，但林女不斷推拖，後來林女也沒出現，卻發現林女跟石男一起出遊，一氣之下才會找朋友一起去找石男理論。

警方調查，6日晚間通知38歲王男及郭男到案說明，王男坦承係因感情糾紛，故召集46歲郭男及39歲洪男等2名友人陪同，因一言不合，王男、郭男及洪男徒手毆打石男，造成石男頭部有撕裂傷、手腳多處擦傷，王男自稱手受傷因此提告，全案依傷害及妨害秩序罪嫌移請新北檢偵辦。