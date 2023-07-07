中共總書記習近平近日在江蘇考察時強調，江蘇擁有產業基礎堅實、科教資源豐富、營商環境優良、市場規模巨大等優勢，有能力也有責任在推進中國式現代化中走在前、做示範。譜寫「強富美高」新江蘇現代化建設新篇章。

7月5日至7日，習近平在江蘇省委書記信長星和省長許昆林陪同下，先後到蘇州、南京等地，深入工業園區、企業、歷史文化街區、科學實驗室等進行調研。

5日下午，習近平抵達蘇州後，首先乘車前往蘇州工業園區考察。習近平強調，高科技園區在科技自立自強中承擔著重大而光榮的歷史使命，要加強科技創新和產業創新對接，加強以企業為主導的產學研深度融合，提高科技成果轉化和產業化水平，不斷以新技術培育新產業、引領產業升級。要繼續擴大國際合作，努力打造開放創新的世界一流高科技園區。

隨後，習近平到蘇州華興源創科技公司考察。習近平走進展廳、研發車間、光電實驗室，察看產品研發、生產、測試流程，詢問企業設備產品的性能、用途、市場等情況。

當天下午，習近平在南京市考察調研。他到紫金山實驗室，走進展廳、6G綜合實驗室，詳細了解推進重大科技任務攻關等情況。習近平強調，現在資訊技術飛速發展，顛覆性技術隨時可能出現，要走求實紮實的創新路子，為實現高水平科技自立自強立下功勳。

南瑞集團是中國國家電網公司下屬的能源互聯網領域高科技企業。習近平到集團考察調研，聽取南京市打造智能電網國家先進製造業集群總體情況介紹，察看企業自主可控技術產品展示。了解企業開展核心技術攻關，服務電網安全、電力保供和能源轉型等情況。他指出，能源保障和安全事關國計民生，是須臾不可忽視的國之大者。要加快推動關鍵技術、核心產品疊代升級和新技術智慧賦能，提高國家能源安全和保障能力。

7日上午，習近平聽取江蘇省委和省政府工作匯報，對江蘇各項工作取得的成績給予肯定，希望江蘇在科技創新上取得新突破，在強鏈補鏈延鏈上展現新作為，在建設中華民族現代文明上探索新經驗，在推進社會治理現代化上實現新提升。

習近平指出，中國式現代化關鍵在科技現代化。江蘇要在科技創新上率先取得新突破，打造大陸重要的產業科技創新高地，使高質量發展更多依靠創新驅動的內涵型增長。要強化企業科技創新主體地位，促進創新要素向企業集聚，不斷提高科技成果轉化和產業化水平。要深化科技體制改革和人才發展體制機制改革，形成支持全面創新的基礎制度，多元化加大科技投入，加強知識產權法治保障，充分激發各類人才創新活力。

習近平強調，要把堅守實體經濟、構建現代化產業體系作為強省之要，鞏固傳統產業領先地位，加快打造具有國際競爭力的戰略性新興產業集群，推動數位經濟與先進製造業、現代服務業深度融合，全面提升產業基礎高級化和產業鏈現代化水平，加快構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系。

他強調，江蘇必須在保障和改善民生、推進社會治理現代化上走在前列。要加快健全社會保障體系，健全就業促進機制和就業公共服務體系，做好重點群體就業工作。要堅持和發展新時代楓橋經驗、浦江經驗，健全城鄉基層治理體系和鄉村治理協同推進機制，推進社會治理數位化。要推進應急管理體系和能力現代化，深入開展安全生產專項整治，堅決防範重特大安全事故發生。