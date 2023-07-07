由證交所、證券商公會、投信投顧公會及期貨商公會共同舉辦的「112年度ETF競賽」，第二季暫列排名已出爐，證交所呼籲各參賽者把握良機，積極發行、造市及宣導，除有機會獲得豐厚獎金外，亦能共同攜手推廣指數化投資，活絡交易並帶動整體市場的發展動能。

為鼓勵發行人以及證券經紀商持續推廣ETF商品，提升投資人投資意願，並鼓勵證券自營商擔任ETF流動量提供者持續有效報價，促進商品流動性，今年再度舉辦競賽，競賽期間範圍為112年1月3日至12月29日。

競賽內容包括：交易競賽之「臺股ETF交易貢獻獎」、「臺股ETF交易進步獎」2個獎項；發行競賽之「ETF發行貢獻獎」、「ESG發行獎勵」2個獎項；造市競賽之「臺股ETF造市獎」1個獎項；及總貢獻獎之「臺股ETF總貢獻獎」1個獎項，總計有6個獎項，總獎金315萬元起。

證交所公布，截至第二季競賽成績統計，臺股ETF交易貢獻獎、臺股ETF交易進步獎分別由凱基證券台北分公司、富邦綜合證券高雄分公司暫居首位；臺股ETF總貢獻獎、臺股ETF造市獎皆由元大證券暫列第一；ETF發行貢獻獎則由群益投信、復華投信並列第一。

有關暫列排名詳見證交所臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/TaiwanStockExchangeCorp/）。