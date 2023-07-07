「范范」范瑋琪本預計在9月8日於台北流行音樂中心舉辦演唱會，但因為老公「黑人」陳建州捲入性騷風波，她發聲力挺，卻引來外界撻伐，揚言抵制演唱會，而現范范演唱會主辦單位也發聲明，宣布取消演唱會。

主辦單位黑天使製作公告，原訂2023年9月8日在臺北流行音樂中心舉辦范瑋琪「我們之間的事」演唱會，因主辦單位「黑天使製作有限公司」決定停辦。已購買當日場次票券之觀眾可申請退票，詳情請洽寬宏售票，造成不便，敬請見諒。

根據北流官網的場租項目費用表，1天場租總金額粗估約百萬元，若取消除了要負擔全部或一定比例的場租費用外，還有其他退票行政作業費、贊助商等其他相關費用。黑人接連遭大牙、郭源元、DJ妖嬌指控性騷，黑人和范范提告大牙，求償1千萬，而她也力挺丈夫是好人，不過聲明文卻遭網友挖出證據打臉，形象受損，連帶演唱會也遭抵制，現真的取消，損失不小。

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