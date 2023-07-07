嘉義縣長翁章梁期勉太保市安東國小足球隊出國交流拓展國際視野。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣長翁章梁期勉太保市安東國小足球隊出國交流要加油。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣太保市安東國小足球隊是近年來足球賽場常勝軍，今年獲新南向交流計畫補助，7月9日至14日將前往新加坡、馬來西亞交流，7日縣長翁章梁授旗給參訪團，並頒贈紀念品，期勉學子交流球技，也要拓展國際視野。

安東國小足球隊4年來推展足球運動，目前全校足球社團及球隊學生約110人，約全校總人數3分之1，各項賽事成績亮眼，111學年度國小足球世界盃男足與女足隊晉級全國複賽，2021年六美盃全國5人制足球賽獲國小男生組冠軍，表現出色。

翁章梁表示，安東國小足球隊全國表現突出，才能獲中央補助出國交流，學生曬得黑黑的可見平常訓練很認真，足球是團隊競賽的運動，讓孩子培養團隊合作精神，期勉學童出國參訪代表台灣，要有禮節，展現熱情，用心感受國際視野。

嘉義縣政府教育處長李美華說，安東國小獲中央體育新南向政策交流實施計畫核定經費69萬4200元，包括體育署補助62萬4780元，縣府補助6萬9420元到國外參訪，參訪團共28人。