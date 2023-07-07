國民黨2024總統參選人侯友宜民調近期表現不佳，藍營立委鄭麗文日前在節目喊出「換侯」，引發震撼！鄭麗文今（7）日接受《POP大國民》專訪表示，「我是豁出去了，隨便黨如何處理」，她講實話而已，否則國民黨局面很難改變。她直言，現在還來得及，還有半年，且提名程序還沒完成，和「換柱」完全不同。

鄭麗文指出，大家都看到了危機了，要面對危機，不要否認，幾乎已成定局。黨中央應該出面解決問題，趕快化解危機。不主張換侯的不是因為有信心，而是因為「算了，換與不換都死！」

鄭麗文強調，一定要挽回頹勢，不然國民黨太對不起支持者，面對問題還來得及；侯友宜是無辜的，不忍心看到侯友宜繼續下去！逼他走下去，會兩頭落空，要保護侯友宜，不要讓他成為炮灰！幫藍營找到最強的人，還來得及！

鄭麗文也呼籲，也不要去互罵了，趕快想辦法拿出最強力量，保留未來團結整合空間！「我是豁出去了，隨便黨如何處理，我不是重點。我是看得很難過，看不下去！」

針對近日「換侯」傳聞，國民黨表示，黨中央依黨內程序通過徵召侯友宜為總統候選人，過程符合公平、公正、客觀、嚴謹原則，絕對經得起檢驗。黨主席朱立倫也已嚴正駁斥「換侯」，強調絕無可能也不必炒作。

國民黨指出，中常會通過的2024大選黨員行為規範明定，黨員應全力協助本黨提名參選同志當選，違反者將依黨紀處分。呼籲黨員同志謹言慎行，切勿發表破壞團結言論，讓親痛仇快。