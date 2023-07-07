北市消防局今年已在青年公園游泳池及北海岸南雅漁港，完成65位潛水人員的公共安全潛水複訓。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市消防局今年已在青年公園游泳池及北海岸南雅漁港，完成65位潛水人員的公共安全潛水複訓。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市消防局今年已在青年公園游泳池及北海岸南雅漁港，完成65位潛水人員的公共安全潛水複訓。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市消防局今年已在青年公園游泳池及北海岸南雅漁港，完成65位潛水人員的公共安全潛水複訓。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

為迎接暑假期間大量戲水人潮，強化水域緊急事件的應變能力，提高潛水人員水下作業安全性，北市消防局今年6至7月間，已在青年公園游泳池及北海岸南雅漁港，完成65位潛水人員的公共安全潛水複訓(Public Safety Diving)。

消防局表示，目前每天有32位潛水人員可以編排服勤，為全國水域救援能量最高的縣市，為了保持這些人員高超的技術與救援安全，消防局每年均辦理公共安全潛水複訓，今年訓練由具備國際緊急反應潛水教練訓練官(ERDI)及公共安全潛水教官資格的人員來教授，讓參訓同仁學會如何在壓力和困難的情況下保持冷靜，迅速而有效地執行救援任務，將所學應用到實際的災害現場。

有別於一般休閒潛水可在乾淨無污染水域活動，消防潛水人員需經過80小時訓練，以及每年進行複訓，因為消防潛水人員常於水底有多處鋒利、尖刺障礙物危險場所執行救援任務，並常時全身暴露於具高度汙染、低能見度水域搜索，所以這次複訓依據公共安全潛水編組、應變機制及搜索方式等項目規劃訓練課程，將潛水人員使用牽引繩與岸上人員繩號溝通、以及人員水下遇險時指揮官啟動RIT機制等加強複習，以提升個人技術及救援安全。

雖然北市沒有海域，但是境內仍有景美溪、新店溪、淡水河、基隆河、大湖、碧湖等水域，為了因應每一次水域危難事件，如2015年復興航空班機墜毀基隆河，消防局平時就成立緊急應變潛水團隊，待命執行救援任務，持續守護民眾水域及親水活動的安全。