富邦媒（8454）分享，隨著民眾回歸校園職場、重啟社交生活，「網購服飾商機」持續增溫，2023上半年momo服飾銷售年增近三成，且購買服飾的會員中有超過半數再度回購。

momo朝消費首選「線上衣櫃」邁步，試營運推出「推薦搭配」服務，助消費者快速掌握穿搭訣竅，並持續豐富站上服飾選擇，至今全站服飾商品高達96萬項。

momo同時分享2023三大服飾流行趨勢，席捲全球的「運動風」穩居穿搭大勢，運動服飾與專業機能衣人氣持續發燒；兼具休閒感與微正式的「Smart Casual」為疫後職場穿搭顯學；「Y2K復古風」再起，必備短版上衣、運動套裝、單寧褲等流行單品。迎接夏季出遊潮，momo《狂購FUN暑假》活動開跑，即日起至7月30日全館服飾3折起，限時再加碼mo卡最高回饋8％、免費領700元折價券等好康。

為助消費者快速掌握穿搭訣竅，momo「推薦搭配」服務能依據消費者選中的服飾風格、顏色、品牌定位等提供搭配建議，例如消費者鎖定購買機能外套，momo「推薦搭配」將提供運動上衣及休閒下著等搭配建議；如為絲質襯衫則推薦以西裝褲或裙裝搭配。momo服飾也持續「拓展商品廣度」，至今站上服飾品牌已高達2,000逾個，橫跨休閒時尚、運動機能、專櫃及網拍等類別，包含GAP、LEVIS、adidas、The North Face、ALLSAINTS、OB嚴選、50％FIFTY PERCENT、始祖鳥、無印良品等指標品牌一應俱全。

momo根據銷售觀察，席捲全球的「流行運動風」持續發燒，加上近年登山、露營、健行等戶外休閒運動掀起一股熱潮，「專業機能服飾」晉升站上選購新焦點，帶動2023年第二季運動及機能相關品牌買氣皆增長逾五成。

momo進一步分享，流行運動風以帶有刺繡、撞色、標語、復古等流行加分元素的款式最夯，能展現穿搭者的自我風格與生活態度；而為能盡情享受大自然的魅力，消費者在選購專業機能服時，願意投資購入兼具性能與時尚的專櫃品牌，解封後回歸辦公室，融合休閒感與微正式的「Smart Casual」成為職場穿搭顯學，相較Business Casual更向「舒適感」靠攏，注重自由輕鬆，又不失大方俐落與專業形象的搭配，即使是約會、社交、出遊等場合也都能輕鬆融入。momo也分享站上Smart Casual熱銷的穿搭單品，包含純色T恤、polo衫、針織上衣、直筒寬褲、休閒西裝褲等，像是以簡約舒適受好評的「無印良品」服飾，以及美式休閒時尚品牌「GAP」、「Roots」等為人氣首選品牌。

「快時尚」是展現時下流行重要指標，momo根據銷售觀察，近期Y2K復古風再起，短版上衣、運動套裝、單寧褲等單品穩佔快時尚熱搜關鍵。此外，近日高溫連連，momo站上人氣快時尚品牌如OB 嚴選、MO-BO、50％ FIFTY PERCENT等，也紛紛推出舒適寬褲、涼感洋裝等涼夏新品，即時為消費者提供換季穿搭提案。momo站上快時尚服飾品牌買氣穩健成長，2023年第二季買氣成長約兩成。

迎接夏季出遊潮，momo即日起至7月30推出《狂購FUN暑假》活動，全館流行服飾3折起，包含美式穿搭、約會套裝、率性正裝、休閒潮流、運動時尚、質感文青以及童裝等風格服飾，一站滿足消費者百變的穿搭需求。活動期間還有「700元折價神券」免費領，現領現折超有感；momo忠實會員再享mo卡最高8％回饋。