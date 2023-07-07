香港明報報導，恒生指數成分股中，10檔漲，70檔下跌，0檔持平。阿里巴巴漲3.44％，收報84.3港幣，是漲幅最大的成分股。新奧跌7.68％，收報84.8港幣，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成分股，1檔漲，27檔下跌，2檔持平。漲幅最大的是阿里巴巴。跌幅最大的是平安好醫生，收報17.78港幣，跌5.32％。