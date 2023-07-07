香港明報報導，恒生指數成分股中，10檔漲，70檔下跌，0檔持平。阿里巴巴漲3.44％，收報84.3港幣，是漲幅最大的成分股。新奧跌7.68％，收報84.8港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股，1檔漲，27檔下跌，2檔持平。漲幅最大的是阿里巴巴。跌幅最大的是平安好醫生，收報17.78港幣，跌5.32％。
恒生指數7日收跌167點，跌幅為0.9％，收報18,365點，大盤成交額994億港幣，日增2.23％，是6月19日1,029.92億港幣成交後最多。國企指數收跌69點，跌幅為1.11％，收報6,198點。恒生科技指數收報3,901點，跌1.21％。匯控、友邦、建行拖累大盤。阿里巴巴、金沙中國、海爾智家貢獻恒指較多。
香港明報報導，恒生指數成分股中，10檔漲，70檔下跌，0檔持平。阿里巴巴漲3.44％，收報84.3港幣，是漲幅最大的成分股。新奧跌7.68％，收報84.8港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股，1檔漲，27檔下跌，2檔持平。漲幅最大的是阿里巴巴。跌幅最大的是平安好醫生，收報17.78港幣，跌5.32％。
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