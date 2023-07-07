林昭陽為國立臺灣科技大學電子工程研究所博士，逢甲大學資訊工程碩士。1987年進入中華電信研究所擔任研究員，在中華電信服務近36年，擔任過計畫主持人、處長、分公司副總工程師、副總經理、營運處總經理、電信研究院院長、分公司總經理以及執行副總等職務，資歷十分完整。

也因為曾擔任新竹營運處總經理、南區分公司總經理及總公司執行副總等高階主管職務，在電信工、業務及營運處在地經營上，也具備豐富經驗。

林昭陽過去投入在中華電信內部營維運與帳務等大型資訊系統開發多年，並於2010年擔任財政部「賦稅資訊系統整合再造」專案負責人，如期完成台灣公部門最大型資訊系統更新案，開啟中華電信除了電信本業外，也成為國內軟體系統整合商領導地位。2020年接任數據技術分公司並順利地在2022年5月轉型為資訊技術分公司，完成中華電信組織轉型計畫的最後一塊拼圖，負責IDC、雲端、AI、物聯網、資安等技術佈局的重責大任。

林昭陽目前也是中華電信集團子公司資拓宏宇國際公司的董事長，帶領2022年全年營收創下新高，未來朝向上市櫃的目標邁進。