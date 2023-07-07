▲原親民黨籍的市議員郭美秀（中）重回國民黨，秘書長黃健庭（右三）特別出席親授戰袍，表示郭美秀的加入將為2024總統立委大選注入強心針。（徐佑昇攝）

原親民黨基隆市議員郭美秀於7日正式重回「娘家」國民黨，並由國民黨秘書長黃健庭為她披上國民黨藍色戰袍。黃表示，郭美秀在大選關鍵時刻重回新加入團隊，也為2024總統立委大選注入一季強心針，一定可以讓立委參選人林沛祥與總統參選人侯友宜順利勝選。

基議員郭美秀回國民黨「娘家」 黃健庭：讓2024大選注入強心針

國民黨基隆市黨部今舉辦「郭美秀議員回娘家」記者會，由秘書長黃健庭、黨部主委吳國勝、黨團書記長蔡旺璉及議員呂美玲、議員曾紀嚴見證下，由原本是親民黨的市議員郭美秀宣布重新加入國民黨。此舉將使國民黨在基隆市議會增加為13席、民進黨12席、親民黨1席及無黨籍5席，形成藍大於綠的態勢。

黃健庭說，郭美秀早在1999年就已加入國民黨，並曾經擔任過黨代表，她與丈夫已故市議員楊石城的經歷可謂是一部奮鬥史，郭美秀也是一個貼近基層需求、落實照顧弱勢、非常接地氣的議員，現在在距離大選只剩下6個月的關鍵時刻重新加入國民黨的大家庭，無異於注入一劑強心針。

黃表示，國民黨立委提名人林沛祥是經黨內初選產生的人選，來自基層的現任市議員，提名後努力衝刺，到目前選情樂觀，不管民進黨的人選如何換將，選舉就是到最後一刻前都要持續往前衝。

郭美秀表示，親民黨與國民黨本來就是一家人，非常感謝親民黨宋主席與基隆鄉親多年來的照顧，「樹高萬丈不能忘根」，在國民黨當前最需要團結的時候，深感自己必須要回到國民黨分享自己的經驗與歷練，現階段的氛圍已經不能容許再被分化，一定要團結，希望回到國民黨的大家庭一起努力，讓全國人民都能過上好日子。

郭重回國民黨後，親民黨全國只剩下基隆市副議長楊秀玉唯一一位公職。楊回應，雖然親民黨只剩下她1席，但沒有關係，她仍傳承親民黨服務的精神，幫鄉親謀福利，也希望更多年輕人加入親民黨，以老百姓權益為出發，不要只注重政黨利益。