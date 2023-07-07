易華電6月營收為1.52億元，比上月減少0.31％，較去年同期減少22.79％。第二季營收為4.44億元，季增27.1％，比去年同期衰退36.4％。累計今年上半年營收為7.94億元，較去年同期下滑40.2％。

力成6月營收寫7個月新高 第二季營收季成長9.38％
禾伸堂H1營收年減15.76％
鋼市持續低迷 燁興H1業績同比衰退33.89％
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