韓國嘻哈女歌手Jessi有超強唱功和火辣身材，近年推出〈Zoom〉、〈NUNU NANA〉等多首歌曲，紅遍全球，受高雄啤酒節之邀，將在明天登台演出，今天下午搭機抵達高雄小港機場，吸引多名粉絲前往接機，大喊：「Jessi，I love you！」她也開心揮手、獻飛吻，還大方送上合照及擁抱，展現親民作風。

Jessi曾在2015年以團體「Lucky J」身分來台，這次暌違8年首度以個人歌手身分造訪寶島，今天搭乘CI165班機，約下午2點半抵台，她身穿白色長袖上衣和長褲，戴著墨鏡現身入境大廳，聽到熱情地呼喚，她不僅露出笑容，也特地走向粉絲放送福利，停留了幾分鐘後，才在保鑣的保護走向外投的保母車。

另外，今年1月在林口體育場開唱、2場共1.4萬張門票秒殺的實力女團「MAMAMOO」，由成員頌樂及玟星組成的小分隊「MAMAMOO＋」也將於高雄啤酒節最後一天登台演出。

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