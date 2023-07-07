國民黨高市議員陳麗娜於上個月曾開記者會，指控高市消防局政風室主任於午休時間性騷下屬，局處事後未有緊急保護措施、性平會處置不公。高雄市消防局今公布調查結果，經調查小組評議會議審議，認定性騷案「不成立」。但消防局認為該名政風室主任仍有非屬性騷行為不恰當情事，將由政風處提交考績委員會討論懲處。

高市議員陳麗娜與該名女公務員丈夫曾於今年6月2日開記者會，指控高市消防局政風室主任曾於3月31日午休時間，性騷該名女下屬，事發後，政風處未立刻隔離辦公、緊急保護被害者。當時高市府回應，將依性別工作平等法調查，若涉不法必定嚴懲。

高雄市消防局7日表示，調查小組於6月5日重新籌組，一共7人，女性成員佔5位，符合法令性別比例規定，其中學者專家代表有4位，包括3位律師和1位醫師，都是從市府社會局性别人才資料庫中遴聘。

調查小組對當事人、關係人共進行7次訪談，召開3次討論會議，給予充分陳述意見，依訪談、書面陳述以及其他相關事證綜合判斷作成調查報告，並經調查小組評議會議審議，認定性騷案「不成立」。

消防局已於7日將調查結果以書面通知雙方當事人，並函送市府政風處依規定進行相關行政處理。消防局也說明，雖然本案經調查小組認定不構成性騷擾，但被申訴人行為仍有其他非屬性騷的不恰當情事，將由市府政風處提交考績委員會討論懲處。消防局也表示，申訴人或被申訴人若有疑義，消防局會協助向保訓會提起復審的行政救濟。

另外，有關申訴人日前曾向政風處申訴遭主管大聲指責一節，經政風處考績委員會決議以書面警告處理。政風處表示，會再依調查結果提交考績委員會再討論後續懲處。同時，考量對申訴人的身心狀況影響，政風處依申訴人意願進行人事作業，從此以後即調整服務單位，並給予協助關懷。

至於調查報告內提到雇主於知悉性騷擾情形時，應採取更立即有效糾正及補救措施部分，消防局及政風處均表示，除加強性騷擾、性別工作平等法等法治教育外，未來將更重視職場性平相關管理及建立良好溝通管道，端正機關風氣，避免性騷擾事件再度發生。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。