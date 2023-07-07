暑假期間炎炎夏夜到哪玩，台北市立動物園7月8日至8月26日每周六延長開放至晚上9時，邀大小朋友走出戶外，北市動物園表示，今年以「動物旅行趣」為題，策畫每周六午後野保市集、舞台表演，趣味競賽、動物保母講古與星光電影院活動等，是夏夜全家放電好去處。

動物園長諶亦聰表示，許多野生動物例如黑面琵鷺與紫斑蝶，為族群的生存與繁衍，每年都要踏上艱苦遷徙旅程，今年暑假「動物夏夏叫」即以「動物旅行趣」為主題，傍晚在動物園的舞台上，邀請民眾參與體驗，認識動物們的遷徙與每趟旅程的意義，以及動物園如何為保育大使們籌備旅行的過程。

動物園也說，台灣電力公司今年在7月8日到22日間，也將在動物園教育中心地下一樓，以怪奇科幻動物的旅程「進ZOO節電救生態」結合動物園永續概念，將氣候變遷、極端天氣及物候變化等環境變遷問題，設計五感體驗的節電闖關遊戲，引領大眾反思未來以採取節電的氣候行動。

動物園表示，「動物夏夏叫」X「節電救生態」開幕活動將於7月8日下午1時30分舉行，由東森幼幼台帶來活力演出，還有節電QA挑戰以及節能終極密碼挑戰，獎品包括台電與乖乖首度合作「我節電我乖乖」的限定聯名包等獎品。

此外，園區暑假周六夜間開放活動精采可期，不妨邀請親朋好友關上家中電燈、3C與冷氣，一起到動物園實踐節電，讓動物園陪著大家一起快樂過暑假。