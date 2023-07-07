全國首面印製QR CODE的門牌，縣長徐榛蔚、鄉長游淑貞與全鄉村長宣布即日起換發。（王志偉攝）

新門牌，張貼依序由太昌、永安、北昌、勝安、宜昌等村別，預計年底前完成全鄉更換作業。（吉安鄉公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉公所因應家戶門牌已老舊，設計新的特色門牌，融入鄉徽的桐花、原住民圖騰、山、海等元素，7月起開始替全鄉18村、約3.3萬戶更新換發，預計今年底完成，新門牌印製公所官網「QR Code」，手機掃描就能提供服務資訊，成全國首例。

鄉長游淑貞說，吉安鄉各家戶門牌換發至今已有17年，門牌多出現褪色、斑駁等現象，2019年起著手推動家戶特色門牌更新作業程序，先透過全國創意投件徵選出新鄉徽，期間因應鄉內人口增加等問題進行全鄉戶數總檢討，編列預算近600萬元全面換發。

吉安鄉人口逼近10萬人，全鄉有18村、3.3萬戶，是花蓮縣第二大人口鄉鎮，今天由縣長徐榛蔚、游淑貞、民政處副處長李葳、吉安戶政主任曾浩峰、代表會副主席黃金發及各村長，一同宣布即日起開始換發新門牌的訊息。游淑貞說明，新設計門牌融入「文公尺」，為21、26公分，有富貴寓意，代表著祝福幸福平安家園。

之所以歷經3年準備，感謝縣府民政單位攜手合作，從設計到整編門牌等工作，多次測試「QR Code」必須保持鄉公所官網暢通與更新，透過手機掃描，有鄉長信箱、鄉公所資訊服務，還有地方文化、美食現況都清楚。

游淑貞說，按規定新門牌黏貼以地上起150公分，可處盡配合，以整體視覺美觀為主、方便收機掃描，至於舊的門牌不拆，她說，福興村老宅門口處已貼有4面門牌，代表承載著歷史、文史軌跡，也見證時間演進歷程。

她說，即日起更換，會由村長與鄰長會同，請鄉親配合，預計年底前完成更換作業，之後新建物門牌就轉由戶政單位申請。