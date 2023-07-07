澎湖「后宮私廚」海鮮店6日深夜遭砸店，引起網路熱議。事實上該店爭議不斷，從6月初一桌海鮮要價4萬1，到後面與丁特、高捷爆發網路口角，遭到炎上，但老闆卻嗆網友「有本事就來店裡找我」，如今店被砸，網友也不留情狂酸「變無店面料理了」。

「后宮私廚」主打無菜單海鮮料理，但有遊客控訴，吃一桌海鮮被收4萬1，菜單也與事前商量不符，甚至一隻450元的砲管，煮熟後沒經過任何調味，就賣到5400元。

到了6月底，餐廳葉姓老闆又接連與丁特、高捷發生衝突，其中擅用高捷合照一事，雖然撤下照片，但事後一連串動作都被認為是挑釁高捷，態度十分囂張，因而被網友灌爆臉書，打爆電話。但葉姓老闆似乎不以為意，表示對3C不熟，沒在看留言，還嗆網友不要打電話騷擾，「有本事就直接來店裡找我」。

不少網友火力全開，大酸：「這不就來了嗎」、「笑死，真的去找你了」、「家裡火燒厝啦」、「無菜單料理升級成無店面料理了」、「砸店不對，但為什麼我忍不住一直拍手呢」、「就覺得奇怪，為何澎湖人可以忍他那麼久」。

澎湖警方指出，當下第一時間就派員處理，並逮捕陳姓犯嫌，雙方因在網路互嗆而導致事件發生，強調暴力零容忍，民眾勿以身試法。