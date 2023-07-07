台北市長蔣萬安率團前往新加坡進行參訪，7日邁入第3天行程，不過原定上午前往參觀濱海灣花園，蔣萬安並未現身外，中午與局處官員及議員聚餐，蔣萬安也遲到約1小時，遭到民進黨議員陳怡君質疑根本是執行秘密外交。而蔣萬安「失蹤」的這段時間行程也曝光，原來是前往與新加坡西北市長任梓銘及教育部長陳振聲餐敘，並針對共同關心的住房、教育和交通議題進行交流。

陳怡君爆料，繼第一天的晚餐後，第三天（今天）上午又缺席了濱海灣花園的參觀行程。陳怡君就質疑，蔣萬安到底是真的去見老友，還是以見朋友之名行秘密外交之實？隨行的國民黨議員秦慧珠也證實，上午的行程，蔣萬安市長和新聞組的人都沒參加，僅只有其它局處官員跟議員同行。

而蔣萬安的「祕密行程」也隨即遭揭露，新加坡西北市長任梓銘及教育部長陳振聲相繼在臉書發文，透露中午設宴招待蔣萬安，並針對共同關心的住房、教育和交通課題，進行了廣泛的討論，任梓銘表示，和蔣萬安認認識7年，特別高興能在他以台北市長身分首次訪問新加坡時接待他。

蔣萬安也在臉書留言回應，表示謝謝部長與市長的時間及熱情，以及一場令人享受並充滿意義的對話。訪團此行充滿收獲，非常愉快，也就各種政策議題向新加坡學習不少。蔣萬安說，新加坡與台北面對相似的挑戰與機遇，相信兩座城市的未來都是充滿希望且值得為之奮鬥的。期待很快再見，希望是在台北，也期待為強化新加坡與台北的雙邊關係而攜手努力。