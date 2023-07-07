舜宇光學港股7日股價收跌2％至74.2港幣。
香港經濟日報報導，由於車載鏡頭市場需求隨著汽車供應鏈中關鍵零部件缺貨緩解，6月車載鏡頭出貨量為738.9萬件，年增19.2％，月減2.6％，上半年累計出貨量為4,707.8萬件。
光電產品方面，6月手機相機模組出貨量為5,215.4萬件，年增29.3％，月增6.7％，上半年累計出貨量為2.5億件。光學儀器方面，顯微儀器出貨量為2,392.1萬件，年減4％，月增0.1％。
港股上市鏡頭製造商舜宇光學7日公布6月數據，受惠於低基數，6月手機鏡頭出貨量年增25.8％至9,101.2萬件，月減3.7％，上半年累計出貨量為5.1億件。
舜宇光學港股7日股價收跌2％至74.2港幣。
香港經濟日報報導，由於車載鏡頭市場需求隨著汽車供應鏈中關鍵零部件缺貨緩解，6月車載鏡頭出貨量為738.9萬件，年增19.2％，月減2.6％，上半年累計出貨量為4,707.8萬件。
光電產品方面，6月手機相機模組出貨量為5,215.4萬件，年增29.3％，月增6.7％，上半年累計出貨量為2.5億件。光學儀器方面，顯微儀器出貨量為2,392.1萬件，年減4％，月增0.1％。
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