環保署7日進行台電協和電廠更新改建計畫，多位立委出席表達抗議台電東移3.0計畫程序並未完善，基隆市長謝國樑也出席表達台電應重送相關申請，希望環評審查應該在各項爭議都已經釐清後再繼續審查。進行4小時之後，由於不斷遭到程序發言干擾，主席宣布休息十分鐘，但卻在半小時後在環保署的其他會議室繼續召開，以視訊方式進行多會議室串連，留下媒體及立委在原會議室，引發立委及在地議員群起抗議，再度要求程序發言，不過環保署依照發言順序直接進行民眾發言。