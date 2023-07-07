瑞智7日公布，6月壓縮機銷售166.32萬台，月成長27.21％，年增13.42％，6月合併營收17.31億元，月增20.98％、年減6.81％。第二季壓縮機銷售台數416.08萬台，季增23.14％，年減6.37％；第二季合併營收45.02億元，季增16.02％，年減17.88％。上半年壓縮機累積銷售753.99萬台，年減17.01％，上半年合併營收83.85億元，年減幅24.14％。

瑞智表示，瑞智上半年銷售量及合併營收較同期減少，主因出口歐美市場仍受通膨影響消費需求疲軟所致。5、6月開始隨著天氣日趨炎熱，下游空調業亦積極為618購物節空調促銷活動作準備，第三季向來是大陸空調市場銷售淡季，今年天氣慢熱，如果氣溫持續飆升創新高，可望空調市場買氣出貨需求，第三季銷售台數有機會優於第二季，加上近期大宗原材料價格也出現下降，瑞智生產成本壓力趨緩，第三季營運有望淡季不淡，公司將把握市場機會積極接單擴大銷售量，以確保利潤。