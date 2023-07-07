Meta日前推出新社群平台「Threads」，6日才上線首日就有高達1千萬人註冊，但沒想到，在新社群平台引發關注時，Meta旗下的Instagram卻爆出災情，7日有許多網友討論，許多功能突然無法操作，不過也有人建議，可嘗試登出Threads再重新開機，有機會讓IG恢復正常。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，7日傍晚6時左右，IG突然無法發布限時動態，就連照片也無法傳送，只有訊息功能正常，他好奇是不是只有少部分的用戶有這樣的情況，大嘆「Threads剛紅，結果IG就出包」。

貼文曝光後，釣出許多苦主留言回應，「我是登入都沒辦法，一直說請幾分鐘後再試」、「我限時也發不出去」、「我剛好在新增精選，也一直跳出錯誤，無法使用的框框」、「發文也不行」、「原來不是我的問題」、「我不孤單」。

然而，昨（6）日晚間就有網友發文討論類似的情況，網友為了Threads更新手機版IG，「然後就壞了」，圖片、頭貼、動態都無法顯示，使用時還不斷卡頓，「整個像沒網路狀態的IG」，不過這名網友表示，他後來嘗試登出Threads，再將手機重新開機，問題就此解決。