台江國家公園常見的凶狠圓軸蟹是全台最大陸蟹，每逢7、8月數千隻雌蟹爬往海邊產卵，面臨「路殺」與誘捕危機，保7總隊7日宣布在青草崙堤防防汛道路執行交通管制，這項交管勤務不是「護童」，而是「護蟹」。
台江國家公園溼地分布大批凶狠圓軸蟹，安南區青草崙部落的圓軸蟹更是罕見大體型蟹種，每年暑假數以千計的圓蟹爬往海邊繁殖，稱為「降海釋幼」。
台江國家公園表示，城西夢幻湖地區堤岸一帶，每到夜晚，數千隻雌蟹抱卵成群結隊從防風林爬往海邊，先越過馬路再爬上陡峭的海堤斜坡，經常被路過車輛一不小心就壓死，蟹寶還沒出生就跟著喪命。
圓軸蟹7、8月期間繁殖高峰期面臨路殺及人為捕捉危機。保7總隊此段時期執行「護蟹」專案，在青草崙堤防防汛道路實施交管勤務，不定期安排勤務加強夜間巡邏，保護兇狠圓軸蟹順利繁衍，強化維護該區域的生態安全，一旦發現違法獵捕陸蟹，即刻告發取締。
保7總隊第7大隊提醒，國家公園區域內獵捕陸蟹，違反國家公園法，可處罰1000元以下罰鍰，情節重大致生嚴重損害者，處1年以下有期徒刑、拘役或1000元以下罰金。
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