TPASS月票本月起上路，悠遊卡公司今表示曾與中央達成7月1日要把補助款撥入帳戶的共識，迄今卻未收到，若沒有在7月10日前撥款，將停止撥款給運輸業者。交通部公路總局則回應，從未與地方達成共識，且今已撥給基北北桃專戶5億元，地方政府也有自己的配合款，呼籲地方政府盡快撥入。

公路總局運輸組專門委員陳俊宏表示，之前有地方政府或業者希望7月1日前中央先把補助款撥進專戶，但公總還不知道月票使用狀況，且民眾已經先付了購票費1200元，依照基北北桃30萬餘人購票計算，專戶內已有3.6億元可先支應。

陳俊宏說，後續要再看整個使用狀況，地方若有需要可再跟公總申請預撥，而地方政府也有配合款，但這中間從沒有與地方達成7月1日前要撥款的共識。

陳俊宏指出，為了讓業者先拿到補助款以免營運困難，因此有預撥機制，地方政府有需要中央先撥，可以預撥給地方做統籌分配。目前只有基北北桃申請預撥，經審核今日已經撥了5億元到專戶，中、南部則尚未接到申請公文，後續有的話會盡速審核。

陳俊宏說，TPASS專戶應該要有3筆錢，第1筆是民眾購買加值的錢，第2筆是中央補助款，第3筆是地方配合款。中央估算基北北桃7、8月份的需求約為5億元，今已撥到專戶裡，目前專戶應有8.6億元，加上地方政府配合款也有3至4億元，希望地方盡快撥入，供後續月票運作之用。