針對《菱傳媒》7月6日所公佈的「新北市長施政滿意度」民調，侯友宜競選辦公室發言人王敏旭表示，外界執行合乎專業的民調，我們都予以充分尊重，但部分有操作性之虞的民調，試圖帶風向並影響選情，這是嚴重傷害民調公信力與台灣民主政治，令人感到遺憾。

王敏旭表示，「網路調查」並非一般認定的「民意調查」，可信度與效度在學術界與實務界都有非常多的爭議與討論，參考性有待商榷。《菱傳媒》該民調調查方法為網路投遞廣告，團隊收到民眾反映，戶籍非新北仍收到此調查廣告，卻可以完成該民調，因此嚴謹度有非常大的爭議。

王敏旭說，《菱傳媒》委託皮爾森數據進行「新北市長施政滿意度」，不論從主題或題目都充滿「針對性」與「誘導性」，例如「幼兒園餵藥事件」、「市長滿意度」與「是否應辭職參選」，就充滿題組間的相互干擾因素，所得到的答案恐怕也會受到相當程度的誘導。

王敏旭指出，該民調政黨支持度顯然已經偏離現實，此次皮爾森數據調查結果，新北市民進黨的政黨支持度為29.3%，國民黨為20.5%，民眾黨為9.46%，但2020年立委政黨票，在新北民進黨為33.8%、國民黨為33.2%、民眾黨為12.0%，2020政黨票已經是「藍軍最低迷的時刻」，顯然這是一份樣本嚴重偏綠的調查結果，更嚴重低估國民黨與民眾黨的支持者。

王敏旭表示，「網路調查」最為人所詬病的就是忽視中間選民，由於是網路主動填答，回覆者都是意見強烈者，以侯友宜市長的滿意度為例，非常不滿意為48.90%，不滿意為20.15%，滿意為11.56%，非常滿意為19.39%，4個選項加起來已經是100%，完全排除沒有意見或是不表態的選民。

王敏旭說，一般民調會有20%至30%選民不表態，這種「強烈意見者的意見」與「強制表態的題型」，也使得整份問卷的公信力與意義上，必須打上一個大問號。