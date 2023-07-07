警查獲男子酒駕 女友竟爬到駕駛座開車逃

北市警中山分局員警日前巡邏時，看見一輛自小客車違規遂上前攔停，盤查過程中發現車內散發濃濃酒氣，當場查獲42歲羅姓男子酒後駕車，不料，警方在對羅男進行酒測時，坐在副駕駛座的40歲徐姓女子竟將車開走，立即遭員警攔停，並將兩人全部帶回偵辦。

中山分局長春路派出所員警日前凌晨1時許，在錦洲橋發現前方一輛自小客車速度忽快忽慢，且違規跨越雙黃線，便上前將其攔停，盤查過程中因發現車內散發濃厚酒味，員警將駕駛羅男帶至路旁安全處實施酒測，發現他的酒測值高達0.83，已超過公共危險罪標準值。

沒想到就在警方對羅男進行酒測時，原本坐在副駕駛座的徐女，突然爬到駕駛座，企圖駕車離開現場，員警發現後立即喝令停車，同時也對渾身酒氣的徐女實施酒測，發現她的酒測值更高達1.09，當場將兩人依現行犯逮捕，全案詢後，依公共危險罪嫌移送法辦。

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