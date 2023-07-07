為降低擴散風險，台中市政府衛生局疫調後緊急展開化學防治作業。（台中市政府提供／張亦惠台中傳真）

衛生局表示，市府團隊及區公所等將協力執行病媒蚊孳生源清除及化學防治工作，請民眾主動配合各項防治工作。（台中市政府提供／張亦惠台中傳真）

台中市疑似出現首例本土登革熱，市府衛生局昨天下午接獲醫院通報，一位戶籍地在台南、工作地在台中市的民眾，端午連假後返回台中工作，因發燒就醫檢驗NS1抗原快篩呈現陽性，疑似為台中首例本土登革熱病例，緊急疫調後針對活動範圍台中5個行政區完成化學防治，盼降低疫情擴散風險。

為快速阻斷疫情，衛生局立即展開個案疫調、積極佈防，同步通知個案居住地、工作地及活動地區公所包含沙鹿區、梧棲區、中區、東區、西屯區開設區級防治中心，並執行活動地病媒蚊密度調查，今天已全數完成化學防治，降低疫情擴散風險。

衛生局說明，疫調發現該案為20歲男性，因工作需求在台中市沙鹿區租屋，端午連假期間回台南市東區及仁德區探訪親友，返回台中後於6月29日出現高燒症狀，7月1日至沙鹿區診所就醫因症狀持續未改善，7月6日至醫院就醫採檢NS1抗原快篩陽性後收治住院，中市府跨單位及相關場域全面動員防治並圍堵本土登革熱疫情擴散風險。

衛生局長曾梓展指出，登革熱為我國第二類法定傳染病，透過病媒蚊傳染，近期登革熱皆是第1型，登革熱典型症狀不明顯，呼籲民眾如有發燒、頭痛、肌肉關節痛、後眼窩痛、出疹等疑似登革熱症狀務必盡速就醫，如居住於中市民眾，於發病日3日內主動通報且為確診個案，衛生局將發給民眾500元商品禮券；另呼籲醫療院所提高警覺「禦敵從嚴」，只要有疑似登革熱症狀就通報，以利衛生單位儘速進行疫調等防治作為。

曾梓展表示，提醒市民朋友定期查檢居家範圍，不論是戶內或戶外，皆請協力配合居家環境巡檢，落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」4大防治原則，一起清除戶內外積水容器，移除孳生源；另請民眾加強防蚊措施，建議穿著淺色長袖及長褲，使用含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分防蚊液，夜晚掛蚊帳，避免蚊子叮咬。

衛生局說明，為防堵登革熱疫情擴大，針對NS1快篩陽性個案，不論境外移入或本土個案的居住地與活動地，市府團隊及區公所等將協力執行病媒蚊孳生源清除及化學防治工作，請民眾主動配合各項防治工作，如有拒絕、規避或妨礙情形，最高可依傳染病防治法規定處30萬元罰鍰；另經查獲積水容器有孑孓，除立即輔導改善外，將依據傳染病防治法處1萬5000元以下罰鍰，未改善者將按次處罰。