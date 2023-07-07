香港信報報導，葉倫表示，希望這次訪問將促進美中兩國之間更多的定期溝通管道，又指雙方都有責任在氣候變化等全球挑戰方面展現出領導力。
葉倫提到，美方在某些情況下，需要採取有針對性的行動來保護其國家安全，但對這種行動的分歧不應危及整體的關係。葉倫強調，不應該允許任何分歧導致誤解，進而不必要地惡化美中的雙邊經濟和金融關係。
路透報導，美國財政部官員指出，葉倫7日會晤前中國國務院副總理劉鶴、人行行長易綱，展開非正式會談，討論全球經濟與美中經濟議題，葉倫和中國官員展開實質對話。
正在訪中的美國財長葉倫（Janet Yellen）7日和中國國務院總理李強會面。葉倫指出，美國正尋求在公平規則基礎上，與中國進行兩國均可長期受益的良性競爭，而不是採取「贏家通吃」的方式。
香港信報報導，葉倫表示，希望這次訪問將促進美中兩國之間更多的定期溝通管道，又指雙方都有責任在氣候變化等全球挑戰方面展現出領導力。
葉倫提到，美方在某些情況下，需要採取有針對性的行動來保護其國家安全，但對這種行動的分歧不應危及整體的關係。葉倫強調，不應該允許任何分歧導致誤解，進而不必要地惡化美中的雙邊經濟和金融關係。
路透報導，美國財政部官員指出，葉倫7日會晤前中國國務院副總理劉鶴、人行行長易綱，展開非正式會談，討論全球經濟與美中經濟議題，葉倫和中國官員展開實質對話。
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