香港信報報導，葉倫表示，希望這次訪問將促進美中兩國之間更多的定期溝通管道，又指雙方都有責任在氣候變化等全球挑戰方面展現出領導力。

葉倫提到，美方在某些情況下，需要採取有針對性的行動來保護其國家安全，但對這種行動的分歧不應危及整體的關係。葉倫強調，不應該允許任何分歧導致誤解，進而不必要地惡化美中的雙邊經濟和金融關係。

路透報導，美國財政部官員指出，葉倫7日會晤前中國國務院副總理劉鶴、人行行長易綱，展開非正式會談，討論全球經濟與美中經濟議題，葉倫和中國官員展開實質對話。