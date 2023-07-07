數位部自112年3月30日起至4月26日，對外徵求研究與學術機構協助辦理「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」。

數位部說，經邀集相關領域專家學者，以審查會議方式，就申請案件進行審查及評分，並通知申請人蒞現場陳述意見或提出說明。經評選結果，TTC所提申請規劃較符合計畫內容所需，數位部於今年7月6日與其簽訂「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」補助契約。

數位部表示，依契約要求，TTC應於今年年底前布建國內11個非同步軌道衛星終端設備站點（hot spot）及5個基地台衛星後傳鏈路站點（backhaul），共16個點位；明年第1季累計布建國內21個非同步軌道衛星終端設備站點、9個基地台衛星後傳鏈路站點及國外1個非同步軌道衛星終端設備站點，共31個點位，以驗證異質韌性網路架構效能。最終目標為明年底布建國內700個非同步軌道衛星終端設備站點、70個基地台衛星後傳鏈路站點及國外3個非同步軌道衛星終端設備站點，共773個點位。

數位部指出，為求計畫效益最大化，建置地點將與相關政府機關討論，並優先佈建於離島、外島及尚無異質通訊備援區域。同時，該計畫也將驗證非同步軌道通訊衛星在緊急狀況時通訊應用，如災防告警系統、災難漫遊功能、資安防護架構、政府民生系統可用性、即時通訊服務等應用順暢度及穩定性，以確保我國指揮體系於災害和戰時等不利情境下仍保有一定的通訊能力。

數位部表示，歡迎國際非同步軌道衛星系統供應商及國內相關業者與TTC合作，結合通訊業者實務經驗及TTC資通訊領域科研能量，攜手完成此驗證計畫，共同強化我國通訊網路數位韌性。