有別於範疇一製程直接排放溫室氣體及範疇二使用能源、消耗電力時，間接排放溫室氣體，金融業在範疇三投融資組合的碳排，包括自身參與及協助資本市場企業的投融資活動，占整體碳排相對較高，元大金控發揮資金上游影響力，盤查投融資部位的碳排放量，促進實體產業減碳。

碳核算金融聯盟 (PCAF)於2015年成立，設立宗旨為協助金融機構衡量、揭露投融資對於氣候變遷的影響，核心價值為「測量能夠促進管理」(what gets measured gets managed)，2020 年11月發布首本《金融業全球溫室氣體盤查和報告準則》量測指引，目前聯盟成員涵蓋六大洲，共400多家金融機構加入PCAF聯盟。

元大金控表示，2020年即自願依循PCAF及氣候相關財務揭露（TCFD） 建議方法，啟動集團長期貸款與長期股債投資組合的碳排量及碳排密集度計算，針對科學基礎減碳目標（SBT）設定要求的四大資產類別-火力發電專案融資、商用不動產貸款、企業長期貸款及上市櫃股債投資進行盤查；2022年更率先配合PCAF主權債方法學，盤點集團持有部位的碳排放量。

身為「永續金融先行者聯盟」成員，元大金控積極展開碳盤查行動，審慎評估氣候變遷帶來的實體與轉型風險，透過具體行動帶動產業及社會共同朝向2050淨零碳排目標邁進，落實集團永續發展承諾。