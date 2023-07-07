士林紙業旗下日和士林的美妝品牌「氧顏森活」總經理蔡丞哲7日指出，氧顏森活自2017年成立，七年來包括面膜、美妝保養品等分別於百貨、藥妝、美妝等通路做獨家販售，其中，百貨全台專櫃外，多數以美妝龍頭寶雅為主力，所以包括面膜、保養品在寶雅都有獨家販售商品，疫情期間開啟樂天跨境電商之路，今年亦預計11月隨貿協赴日參與日本台灣形象展。

他強調，氧顏森活目前持續增長中，主要是研發成本高，台灣市場小，還是要往海外市場擴展，尤其是鑽研以「茶」養顏多年，包括今夏新推二款面膜新品包括矢車菊康普茶酵母機能面膜、野薑花文山清茶修護面膜等，全新保養品系列也是以台灣茶、花為基底，連續五年榮獲國際美容大賞肯定，堅持做國際級保養品。

日和士林指出，由ASTD農業科技決策資訊平台分享;「根據 Future Market Insights 市場調查公司所發佈最新的報告中，從2022年至2032年，全球以茶為基底的護膚品市場預計以 8.7％的年均複合成長率（CAGR）增長。茶樹與其萃取物之成分於美容產品中發揮重要作用，茶葉之萃取物中富含多酚，用於護膚品可對肌膚外觀產生正向影響。事實上，愈來愈多以茶為基底的護膚品產生，其中，以綠茶浸泡液（黑茶與白茶也陸續產生）之護膚品較為特別，並鼓勵消費者體驗茶用於護膚品的好處。由日和士林打造的「氧顏森活Forest Beauty」，自2018年開始便傾心研究從台灣茶葉精心提煉，融合了多種營養成分和花、果萃取，研製出森果茶多酚系列。

而寶雅則強調，目前寶雅全台通路，面膜銷售是大宗，以單日來說整體銷售都在2～3萬盒，且品牌近百項，除了台灣品牌外，最多是日本與韓國品牌，而在價格帶約屬平中價位，目前面膜銷售品牌還是以我的美麗日記、我的心機等為大宗，走中價位的氧顏森活相對年齡層廣。