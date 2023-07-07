台灣樂天生態圈攜手樂天市場、樂天信用卡、樂天國際銀行、樂天Kobo、樂天旅遊、樂天醫藥、Rakuten Insight及日本樂天官方旗艦店，將於7月21日在樂天桃園棒球場舉辦「台灣樂天集團日」，今年主題為「樂天胖達生態圈大冒險」，邀請樂天所有服務的用戶以及集團員工、眷屬跟著樂天胖達一起體驗樂天生態圈的各種服務。

響應台灣樂天集團日，樂天市場搶先在7月1日推出「仲夏週年慶」的活動，除了狂撒千萬優惠券、全站單筆消費滿3000元賺10%、指定信用卡最高11%回饋等優惠，更加碼祭出週週抽日本機票等好禮，只要在任一店家消費滿199元，即可登記抽日本機票，且每週都會抽出中獎名額，訂單越多，中獎機會越大，也可同步登記抽李多慧近距離見面會、與李多慧一對一合照、樂天桃猿熱區、以及樂天桃猿團猿席BOX SEAT門票等大獎。

樂天市場也會於台灣樂天集團日當天現場免費大方送「網路超人氣美食」，如熱銷的堅果零嘴每日優果食品、3小時狂銷72萬傳奇起士條的龍泰創意烘焙等，歡迎10號隊友與我們一起樂饕饕。

除此之外，7月21日當天每位進場的朋友都可以參與由樂天生態圈事業體舉辦的攤位活動，包含樂天信用卡與樂天國際商業銀行合辦抽獎，將送出獨家樂天胖達玩偶、限量球隊商品部折價券等好禮。只要註冊樂天旅遊會員，就能抽「萬元住宿金」，再送新用戶首次訂購9折券。在日本樂天官方海外轉運服務的攤位上，註冊會員即可直接索取轉運服務折價券。樂天Kobo、日本樂天官方旗艦店則是邀請樂天女孩與到場的球迷們進行互動遊戲，幸運粉絲還能跟女孩合照。

台灣樂天生態圈攜手集團旗下事業體舉辦活動，與用戶互動。（樂天提供）

「樂天桃猿隊身為樂天生態圈中的運動事業擔當，非常高興能夠透過集團日邀請喜愛樂天的朋友們進場看球。」樂天桃猿球團CEO川田喜則表示：「長期以來球隊的目標不只是要穩健經營，還有透過與生態圈的合作，發揮更大的價值。我們隊積極地與樂天市場、信用卡、銀行、Kobo等事業體合作，下半年也將與樂天旅遊推出主題日活動。希望藉由這類活動，結合樂天集團力量，提供更好的服務及嶄新的活動給大家。」

活動當天於下午5點開放進場，球場外有三米高的樂天胖達供大小朋友拍照打卡，場內也設置吸睛的胖達拍照區。今年集團日賽前更邀請到被封為「最美日本體育記者」的宮河麻耶進行開球儀式。宮河麻耶2018年時為日本樂天集團派駐到勇士隊的記者，因訪問金州勇士球星柯瑞而爆紅，如今她將訪台擔任樂天集團日的嘉賓，她直呼：「非常期待在樂天桃園棒球場開球！球迷朋友們7月21日球場見！」