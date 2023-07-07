今（7）日下午台北市消防局邀請，美國鳳凰城市政府國際姊妹會會長Lin Ling Lee等一行5人至消防局，由莫懷祖局長親自接見，透過雙向溝通的鏈結，彼此分享消防交流經驗。（圖／北市消防局提供）

今（7）日下午台北市消防局邀請美國鳳凰城市政府國際姊妹會會長Lin Ling Lee等一行5人至消防局，由莫懷祖局長親自接見，透過雙向溝通的鏈結，彼此分享消防交流經驗。

莫懷祖表示，為積極學習先進國家在消防領域的發展，在這次的國際交流中，北市消防局提出3領域（邀請亞利桑那州搜救隊參與台北市大規模災害搶救演練；遴選消防幹部參加火災搶救指揮官課程；相互交流防救災作業流程、雲端分散協作及通訊韌性之規劃）進行討論，期持續深化且長期合作，共同開拓新的合作模式，發展消防及防災技能。

鳳凰城市政府國際關係組主任Ms. Rita Marko熱情的回應消防局提出的邀約，期盼在災害防救、消防救災及持續互相交流學習，維繫增進兩市友好關係情誼。

台北市消防局與鳳凰城台北姊妹市委員會的重點交流與關係建立始於2015年，當時消防局遴派幹部前往美國FEMA研究全災害管理，後續於於2016及2019年消防局再度遴員赴美研習，期間獲得鳳凰城台北姊妹市委員會的大力協助和安排，前往亞利桑那州政府和鳳凰城市政府進行參訪、考察、交流和實習，並與台北市消防局建立了友好的互動關係。

本次能夠面對面的國際交流對話，非常有助於深化北市消防的國際鏈結，同時厚實消防工作的基礎，拓展消防同仁世界觀。為台北市民建立更有效率的急救與防救災體系，建置優質防災安全台北城，朝向首都永續發展目標邁進，共同迎接美好的未來。