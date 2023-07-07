「中午吃了雞肉飯配燙青菜，晚餐就想吃些別的，否則沒什麼意思」，這麼想的大有人在。美國科學家發現，大象也有類似行為，每天選擇的吃食不盡相同，晚餐「菜色」選擇還會隨著心情、喜好、天氣條件而變化。

先前已有科學家發現，大象不僅很聰明，而且帶有與人類相似的性情特徵，喜歡社交。最近美國布朗大學研究團隊又找到一個大象與人類相像之處，那就是每天吃的東西不喜歡重複，上一餐吃過的東西，下一頓就盡量不考慮了。這項研究結果已發表於英國《皇家學會開放科學》（Royal Society Open Science）期刊。

綜合美國《新聞週刊》、英國《每日郵報》報導，布朗大學研究人員在非洲肯亞針對2群大象一一觀察食性，最驚奇的結果之一是每隻大象飲食內容可能隨其個性、生活環境而有不同。

布朗大學研究發現大象每天吃的東西幾乎不會重複，這點與人類頗為相似，令研究人員大感意外。（示意圖／Shutterstock）

大象是草食性動物，樹、灌木、草與其他植物都吃。研究團隊利用DNA總體編碼（DNA metabarcoding）精確分析這2群大象的飲食，這種技術可利用毛髮、糞便等生物樣本提取DNA片段，再與植物DNA「條碼庫」比對。結果發現，即使是同一家的大象，在一起覓食的情況下，各個成員吃的東西差異大到超乎前人假設。其中一個糞便樣本比對出不同植物DNA居然多達137種，可見大象攝食選擇的確富於變化。

研究人員發現，單一大象每天吃的植物種類往往介於50種到100種。不過，一般而言，這種大型哺乳動物每天需要大量進食，通常鎖定10到15種樹量較多的食材，便於儘速填飽肚子。大象食量很大，又成群覓食，各自吃不同的植物，可避免搶食。

以往研究已發現，大象在下雨天或雨季吃得新鮮草量比較多，晴天或乾季會吃樹木等其他的植物。布朗大學的研究進一步發現，大象覓食的考量不僅限於「有什麼吃什麼」，也帶有個體喜好與生理需求，與人類很像。例如，大象在懷孕過程不同時期想吃的東西也不同，需求也不一樣。

研究報告主要作者卡欽奈爾（yler Kartzinel）說：「我們從來沒能真正清楚掌握大象在大自然環境之中到底吃些什麼，因為要近距離觀察這些大型哺乳動物既困難又危險，牠們長途跋涉，夜裡去茂密灌木叢之間進食，而且絕大多數食材體積很小。野生族群必須取得各式各樣的食物來源，方可繁衍壯大。每一隻大象需要吃不同的東西，還要『來點兒變化』，這裡指的不是添加香料，而是飲食習慣。」

卡欽奈爾說：「保育人士要銘記在心的是，動物在未獲足量食物以維生的情況下，可能無法維持族群昌盛，這點很重要。深入了解個體飲食，我們就能夠更妥善照顧大象、犀牛、野牛這類具有指標意義的物種，保護族群持續增長。」