國民黨總統參選人侯友宜今( 7 )晚8點將上網紅「館長」陳之漢的直播節目，而先前館長曾透露侯團隊對直播邀請已讀不回，如今應有達成共識。媒體人黃揚明表示，民調顯示侯友宜已經被年輕族群拋棄，而館長的觀眾族群就是年輕族群，侯上直播的策略是絕對正確，可以向年輕人講清楚他的論述；但他也強調，「直球對決是現在政治人物面對群眾的唯一要務」，一再閃躲只會被群眾放棄。

據館長先前在直播中稱侯友宜是「侯大哥」、兩人感情很好，去年市長選舉期間，侯友宜也曾上館長的直播節目談論政策。而館長上個月曾爆料，侯友宜團隊主動提及想上直播，但在館長提出侯友宜要參加716凱道遊行，承諾當選後實現司法改革、居住正義等條件後，侯團隊已讀不回。而侯友宜日前也表態將參加館長的遊行，如今看來兩人已有達成共識。

黃揚明今在政論節目《新聞大白話》表示，侯友宜今天去館長的直播絕對正確，因為侯在20-29歲的支持度，已經有好幾份民調低到剩下個位數，「年輕群族已經拋棄這個人了」，而館長直播的主力觀眾就是年輕族群，侯友宜總要讓年輕族群知道他在想甚麼、想做甚麼，要講給這些人聽，如果侯友宜放棄這個戰場，就等於是提前放棄整個族群。

黃揚明也透露，侯友宜今日到館長直播，除了談論居住正義、司法改革之外，侯友宜也會把新北幼兒園疑餵藥案的委屈好好講出來，民進黨主席賴清德已經幾天不道歉也都要算給大家聽。

黃揚明強調，新北市是六都唯一沒有實施囤房稅的縣市，侯友宜今天很可能會被網友質問憑甚麼支持居住正義的問題，「直球對決是現在政治人物面對群眾的唯一要務，越閃越躲群眾就會把你放棄」。

黃揚明認為，透過這些模式讓更多人知道他的理念都是加分，不是搶不搶的到民眾黨主席柯文哲的票的問題。他也提到，716的遊行柯文哲、侯友宜、鴻海董事長郭台銘都會出席，那就當作是「在野大聯盟」互相比較政見，針對居住正義、司法改革都要提出具體可實踐的方案。