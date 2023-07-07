根據《匯流新聞網》公布的7月最新總統大選民調，民眾黨主席柯文哲支持率以30.8%領先民進黨籍副總統賴清德的29.3%、國民黨籍新北市長侯友宜的18.5%。前立委郭正亮認為，蠻奇怪的，1日就做完民調，卻7日才公布；前國安會秘書長金溥聰7月2日才到侯辦報到，所以侯友宜現在的民調可能會高一點。

郭正亮7日在《新聞大白話》節目中表示，這個民調蠻奇怪的，7月1日就做完民調，怎麽會7月7日才公布。如果7月1日就做完民調，侯友宜的民調當然會比較低，因為金小刀7月2日報到，7月4日媒體人趙少康訪問侯友宜，因此聲量的效應，都還沒出來。

郭正亮接著指出，從7月4日到7月6日，不管正負，侯友宜的聲量是第一，這也太早了點，當然柯文哲會很高興。郭正亮認為，侯友宜應該還是第三，但可能會高一點。

郭正亮點出，民眾黨主席柯文哲7月9日有個見面會，柯文哲很聰明，人家在造勢，7月16日在凱道遊行，大部分是民眾黨的人會去，因為民眾黨公職全員到齊，所以都是挺民眾黨的人。