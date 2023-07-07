▲中場休息時，上方螢幕可見環評委員「偷跑」繼續線上審查，而被「留在」現場的市長謝國樑（後排左一）及立委賴香伶（前排右一）感到錯愕。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

▲環評委員們中場休息就神隱無蹤，被抓包是繼續線上審查，現場立委賴香伶（右一）、立委陳椒華（右二）及立委溫玉霞（左一）等均強烈項環保署人員抗議表示無法接受。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

環保署針對協和電廠轉型的「四接」天然氣接收站於6日再次召開會議。但沒想到於審查中主席宣布中場休息後，就把列席的基隆市長謝國樑與立委賴香伶、陳椒華、溫玉霞等人直接晾在一旁，環評委員全部「神隱」不知去向，並強行以視訊方式續行會議。對此謝國樑痛批，這樣的作法不僅前所未見，對於這樣的行為也表達沉重的抗議及遺憾。

四接環評竟「假休息、真偷開」 謝國樑：表達沉痛抗議與遺憾

基市府表示，環保署辦理「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組第5次初審會議時，在審查過程中，委員們在未告知會議程序異動的情況下，以宣布中場休息的方式，卻逕行至其它會議室，透過視訊方式持續討論審查作業。

基市府說，環評委員們的「黑箱」舉動，立即引來現場民意代表與媒體一陣錯愕，並表達強烈的質疑及批評，就連現場環保署人員都三緘其口，不願意回答。市議員陳冠羽及多位代表均質疑程序已違反公開透明的原則，應該終止本次的審查討論。

謝國樑表示，原本環評審查會議舉行至一半時，主席先指示先作休息，卻與其它委員私下另外安排場地，透過視訊繼續討論審查作業，這樣的作法不僅前所未見，對於這樣的行為也表達沉重的抗議及遺憾。

市議員陳冠羽則痛批，環保署此舉已經宣告環評制度在台灣形同虛設，執政者只要決定了就硬幹，現在連最基本的會議變更都無法遵守，直接現場「黑箱」，要把根本違反環評審查前提的四接填海造陸案「強渡關山」，這讓他非常憤怒與難過。

基隆在地環保團體「守護外木山行動小組」發聲明痛批，在多位立法委員提出的程序問題和疑義尚未釐清前，環評會即在沒有任何說明的狀況下，將環保署人員及環評委員移到另一間會議室，與立法委員、記者與公民完全隔離。

小組強調，此舉完全讓環評會的公民參與形同虛設，讓環評審查淪為黑箱，更是環保署迴避公民監督極度反民主的作為，病要求立即停止違法環評會議，立即散會。