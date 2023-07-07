台中市立大里幼兒園本園有1班將轉型2歲專班，園長林穆英（右）表示，2歲專班教室最大需求就是教室內必須有廁所，原有教室若有此設備改建就非常快速。（台中市議員張芬郁提供／潘虹恩台中傳真）

台中市公共化幼兒園自4月第2階段招生後，3至5歲招不滿，2歲專班卻不足，台中市議員張芬郁7日指出，市立大里幼兒園已有4班轉型為2歲專班，大里國小附幼也將有1班轉型，共可收80名2足歲幼兒，可見及時轉型是正確方向，未來會督促市府持續增設。

張芬郁表示，經4月公共化幼兒園第二階段招生後，公幼3至5歲招生缺額達4019人，2歲專班卻「擠破頭」，有1782人備取，她在議會要求教育局及早盤點，改建現有幼兒園設備，朝增收2歲專班的方向前進。

張芬郁指出，市立大里幼兒園塗城分校已先轉型1班為2歲專班，招生名額僅16名，教育局盤點大里區幼兒園招生人數後，陸續將空缺教室改建轉型辦理2歲專班。其中，大里市立幼兒園日新、草湖分班各轉型1班2歲專班皆已滿額。

她說，市立大里幼兒園本園也有1班轉型，7日開放報名已有28名登記，預計10日抽籤。另有大里國小附幼原收2班3至5歲混齡班，其中1班也會轉型2歲專班，目前申請經費改建中。

張芬郁日前前往市立大里幼園本園瞭解教室改建情形，園長林穆英表示，2歲專班教室最大需求就是教室內必須有廁所，原有教室若有此設備改建就非常快速，師資則不是問題。

教育局表示，公共化幼兒園2歲專班在111學度有85班，可招收1285人，112學年度已增設為122班，可招收1875人，目前持續增設中。另，大里國小附幼因須改建現有教室，已請學校改置完善後再辦理招生。張芬郁說，未來會督促市府持續增設。