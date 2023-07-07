環保署今天審查「協和電廠更新改建計畫」，未料在立委接連程序發言的杯葛下，程序議題就進行近4小時，為了加速進行，環評會即在沒有任何說明的狀況下，將環保署人員、環評委員移到另一間會議室，與立法委員、記者、公民、地方政府、開發單位等完全隔離，環團痛批反民主，最後因發言效果不佳，主席宣布「擇期再審」。
環評從今天下午1點召開，歷經4小時程序發言，隨後改黑箱環評，環評大會專案小組主席簡連貴在下午約6點時表示，改為視訊讓關心民眾充份表達意見，但效果似乎不是很好，有民眾預期能夠有充份環境表達關心的課題，盼做成擇期再審。
也有環委表示，臨時變更後，外面旳民眾未瞭解事先變更，且對原先要發表意見的民眾不友善，配合作業上要給他們一些空間，建議開發單位應與地方主管機關溝通及傾聽意見。
簡連貴坦言，連立委都沒辦法理解環保署的說法，建議論述要再補充。
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