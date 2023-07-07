中央百億基金畜牧升級計畫輔導養豬產業轉型升級，行政院長陳建仁偕同農委會主委陳吉仲、嘉義縣長翁章梁7日到嘉義縣視察，由於此計畫經費只到明年，農委會、立委及地方政府希望中央繼續補助，陳建仁說，2025年預算編列時努力編入。
全國養豬戶7月1日起全面停止為豬隻施打豬瘟疫苗，陳建仁、陳吉仲、嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘等人今天參觀民雄鄉新中天畜牧場，了解豬瘟停打疫苗進度及產業升級成果。
陳建仁表示，經過政府與養豬業者的長期努力防疫豬瘟，台灣可望在2025年獲世界動物衛生組織（WOAH）認可為豬瘟非疫國，到時候國人有高品質豬肉可食用，也可外銷出口，重返國際市場。
陳建仁還說，翁章梁縣長、陳明文及蔡易餘立委提到朴子屠宰場環境及設施升級計畫，希望中央補助，中央已通過計畫，只是物價上漲有物價差額，需要增加補助，會盡快核定，促成朴子屠宰場轉型為國際級。
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