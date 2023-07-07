行政院長陳建仁參觀嘉義縣新中天畜牧場接受百億基金升級計畫補助輔導現況。（廖素慧攝）

行政院長陳建仁致詞肯定百億基金升級計畫成果。（廖素慧攝）

中央百億基金畜牧升級計畫輔導養豬產業轉型升級，行政院長陳建仁偕同農委會主委陳吉仲、嘉義縣長翁章梁7日到嘉義縣視察，由於此計畫經費只到明年，農委會、立委及地方政府希望中央繼續補助，陳建仁說，2025年預算編列時努力編入。

全國養豬戶7月1日起全面停止為豬隻施打豬瘟疫苗，陳建仁、陳吉仲、嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘等人今天參觀民雄鄉新中天畜牧場，了解豬瘟停打疫苗進度及產業升級成果。

陳建仁表示，經過政府與養豬業者的長期努力防疫豬瘟，台灣可望在2025年獲世界動物衛生組織（WOAH）認可為豬瘟非疫國，到時候國人有高品質豬肉可食用，也可外銷出口，重返國際市場。

陳建仁還說，翁章梁縣長、陳明文及蔡易餘立委提到朴子屠宰場環境及設施升級計畫，希望中央補助，中央已通過計畫，只是物價上漲有物價差額，需要增加補助，會盡快核定，促成朴子屠宰場轉型為國際級。