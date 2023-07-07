知名歌手李玟日前因憂鬱症輕生離世震驚演藝圈，也令民眾難過不捨。然而鋪天蓋地的消息恐加深憂鬱患者的焦慮、不安，醫師呼籲，有情緒問題的民眾近期可適時遠離手機或電視，勿過度關注憂鬱患者輕生消息或新聞，避免加深原有的負面情緒。

李玟離世消息除電視不斷播放，還有網友在社群軟體感性地寫道「覺得自己的青春已死」等言論。光田綜合醫院身心科醫師溫偉鈞表示，名人自殺事件透過媒體報導，除容易引起患者的焦慮感，也可能出現模仿效應。「患者可能會覺得這些名人都已如此努力，結果仍不如預期，那我大概也沒希望了」，加重憂鬱症狀。若患者發覺情緒受到影響，務必關上電視、放下手機，出外散步或從事其他休閒。

溫偉鈞建議，家有憂鬱患者的陪伴者，勿給予患者任何建議，只需做到陪伴，讓患者覺得自己並非孤身一人即可。若與患者同住，可替患者過濾資訊來源，選擇觀看輕鬆無壓力的戲劇或綜藝，藉此減少刺激患者情緒。

溫偉鈞指出，有憂鬱親友的民眾，多留意觀察患者的異常跡象有助及早察覺輕生行為，包括不斷使用負面言詞。若患者過度焦慮不安或提起死亡、毁滅等言語，睡眠習慣突然改變，有計畫地安排事務，甚至送走心愛的物品等，都是警訊。陪伴者多抽空陪伴，一起與患者進行輕鬆的活動，轉移患者對負面事物的注意力，就有機會減少憾事發生。

他也提醒，陪伴者無須過度緊張，「能做到適度陪伴與觀察，讓患者不至於孤立無援，就已經跟他們站在同一陣線了。」另，若患者出現被害妄想或自殘行為，陪伴者還是需要將患者強制送醫，避免更嚴重的傷害。憂鬱症就像情緒的暴風雨，雖然令人低潮難受，卻總有過去的時候，只要患者與陪伴者走過暴風低谷，未來就能看到雨過天晴的陽光。

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