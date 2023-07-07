家住馬祖東莒的曹姓男子今（7）日不慎被異物撞傷左眼，眼球不斷滲血，經評估需緊急後送醫院治療，但由於海象不佳，交通船航班暫駛，馬祖海巡隊獲報，立即派遣船艇，協助曹男就醫。

海巡署第十一巡防區指揮部今早10時接獲東莒衛生所通報，曹姓男子因左眼遭異物撞傷，眼球不斷滲血，經評估需緊急就醫。因海象不佳，當時無交通船可搭，家屬心急如焚，於是通報海巡署協助後送就醫。

艦隊分署馬祖海巡隊獲報，立即派遣PP3578艇及人員緊急出勤，前往猛澳港接駁曹男及護理人員，僅花了10多分鐘抵達莒光，在岸巡人員協助護護平安上岸，再轉搭乘莒光衛生所救護車載送就醫，家屬也對海巡人員及時救援深表感謝。

海巡署第十一巡防區指揮部陳柏璋主任表示，「時間即性命、速度即希望」，民眾如有任何需要協助，可撥打海巡署「118」專線或透過當地衛生所評估，通報海巡署將立即派艇前往處置。