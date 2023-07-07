7月7日「台灣漆藝日」有300名產官學藝界漆藝人回娘家，齊聚台灣工藝研究中心參與盛會。（楊靜茹攝）

台灣工藝研究中心與林務局、林業試驗所等合作，推動漆樹復育，讓漆樹種植與生漆產製重回漆藝產業生態鏈。（楊靜茹攝）

300多名產官學藝界漆藝人齊聚台灣工藝研究中心，以漆樹苗排列出「77」，宣示漆樹復育。（楊靜茹攝）

產官學藝界漆藝人誓言復育漆樹林，讓漆藝從產業原料端、生產端到創作端永續傳承與發展。（楊靜茹攝）

漆藝界去年將7月7日訂為「台灣漆藝日」，7日300多名產官學藝界漆藝人回娘家、齊聚台灣工藝研究中心，世代攜手策畫展覽、論壇、市集等系列活動，漆藝家相互交流，切磋技藝，大家還以漆樹苗排列出「77」，宣示漆樹復育，讓漆樹種植與生漆產製重回漆藝產業生態鏈，讓漆藝傳承創新的精神永續。

台灣工藝研究中心指出，漆藝是台灣重要的文化資產，漆藝界2022年將「7」月「7」定為「台灣漆藝日」，乃以「漆」、「柒」互為異體字，而「7、7」隱含著「漆、漆」之意涵，第1個「漆」字為動詞，意謂塗裝，把漆塗在器物上；第2個「漆」字為名詞，代表材料、技法。 透過「台灣漆藝日」成為漆藝產業盛會，強化台灣漆藝的發展。

2023台灣漆藝日7日在台灣工藝研究中心隆重登場，由青年漆藝家擔任主力策畫人，推出漆藝人回憶展、漆藝交流展及漆藝論壇，全台逾300名漆藝人回到培育他們的台灣工藝研究中心，包含活動召集人王賢民、副召集人陳清輝等人共襄盛舉，透過影像與作品回顧台灣漆藝發展歷程，並進行世代交流。

台灣工藝中心代理主任陳登欽表示，台灣漆藝已經有百年歷史，樂見漆藝各界團結，尤其是年輕人的投入，導入國際視野與設計思維，讓台灣漆藝創作者從不同的文化觀點重新認識自己，也在跨域合作中激發更多創新的能量，工藝中心與林務局、林業試驗所等跨部會合作動漆樹復育，希望促進漆藝從產業原料端、生產端到創作端永續傳承與發展。

陳清輝感動說，曾聽聞父親、漆藝師陳火慶回憶，昔日在工藝中心教授漆藝課程的榮景，如今看到這麼多漆藝家參加活動甚感欣慰，期待更多人前仆後繼投入漆藝創作，拓展漆藝多元發展。

台灣工藝聯盟總會長陳啟村分享，漆藝前輩及工藝中心的努力，讓漆藝文化得以保存，期待未來漆藝日能成為每年盛會，凝聚工藝向心力。