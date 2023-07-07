中國總理李強7日與來華訪問的美國財長葉倫會晤。李強以彩虹寓意中美關係前景，強調兩國歷經風雨過後，一定能看到更多彩虹。而根據美國財政部新聞稿，葉倫向李強出指出，美中應該尋求良性的經濟競爭，而不是所謂的贏者通吃，長遠來看，在公平的規則下的競爭，都能使兩國都受益。

根據鳳凰網報導，李強表示，葉倫這次來中國訪問，不只中國人、美國人關注，全球都關注；葉倫是繼美國國務卿布林肯之後，再一位訪華的美國高官，各界都非常期待。

李強指出，葉倫昨天一下飛機，抬頭就看到一輪彩虹。我想中美關係也是如此，經歷了風雨，一定能見到更多的彩虹。

李強還說，我也經常對中國的企業家說，我們總是要渡過一些艱難的時刻，現在看世界經濟一定是要遠一點，不能只看腳下。就像下雨天只看腳下只看到一攤泥濘，而抬頭看就能看到一抹彩霞，就能看到更多的彩虹。

李強強調，中美關係也是如此。葉倫女士你對中美的經貿關係，是參與者也是見證者，因此我很願意與你有一個交流溝通的機會。

而根據美國財政部發布的新聞稿指出，葉倫表示，去年11月，拜登總統和習近平主席在峇里島舉行首次總統面對面會晤，雙方都強調，兩國高層官員應為深化兩國宏觀經濟的穩定做出建設性努力，也須應對共同的全球挑戰。

葉倫稱，我來到北京就是為了朝著這個方向繼續努力。我最近發表了一次演講，闡述了政府對中國的經濟方針。美中尋求良性的經濟競爭，這種競爭不是贏者通吃，而是透過一套公平的規則，長遠下來這對兩國都有益處。

葉倫也表示，在某些情況下，美國需要採取有針對性的行動來保護國家安全，但美中不應該讓任何分歧，導致雙方產生誤解，甚至因而衝擊雙邊經濟和金融關係。她也期待讓希望透過這次訪問，推動兩國交流渠道更加暢通。