捷克總理費亞拉（Petr Fiala）在與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）於布拉格會面後表示，烏克蘭的未來在歐洲聯盟和北約軍事聯盟之中，他還向美國呼籲提供烏克蘭長程武器系統，不只有利於進攻，更能加強防禦能力。此外，他也希望烏克蘭加入歐盟的程序能夠在今年發生。

據《路透社》7日報導，澤連斯基在保加利亞進行會談後，在2架捷克空軍戰機護送下，飛往布拉格。他旨在爭取支持，使烏克蘭能在下週的維爾紐斯峰會（Vilnius Summit）上取得能夠開始加入北約進程的邀請。

基輔的盟友對於烏克蘭應該多快加入北約一事存在分歧，一些西方國家政府對於可能使北約與幾乎500天前入侵烏克蘭的俄羅斯更加靠近北約任何行動感到警惕。

澤倫斯基在訪問表示，基輔需要美國提供長程武器，以對抗入侵該國的俄羅斯軍隊。他在與費亞拉舉行的聯合記者會上表示：「沒有長程武器，不僅難以進行進攻任務，也難以進行防禦行動。」

「首先，我們正在與美國討論長程系統，這完全取決於他們。」他也在布拉格呼籲，希望與歐洲聯盟展開加入談判，更希望能在今年開始。

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，捷克共和國一直是基輔的堅定支持者，費亞拉在本週五表示將提供更多支援，包括捐贈烏方更多軍用直升機。