#Tesla CEO Elon Musk @elonmusk made a remark via video on Thursday at the opening ceremony of the World Artificial Intelligence Conference (#WAIC2023). He highly praised the talents and drive of Chinese people and believed China will have very strong #AI capabilities. #WAIC… pic.twitter.com/mC0Qeb2ahc — Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 6, 2023

7月6日世界人工智慧(AI)大會在中國上海開幕，特斯拉CEO埃隆．馬斯克發表了視頻講話，盛讚中國AI產業前景亮麗，微軟等美國企業的高管也相繼登台致辭。日媒認為，在中美地緣政治對立愈來愈強烈的背景下，美國企業仍為了巨大的中國市場商機送出了秋波。

據《日經中文網》報導，馬斯克在視頻中稱讚中國說：「中國有非常多聰明智慧的人，中國一旦下定決心要做一件事，一定能在包括人工智慧在內的所有經濟領域做得非常好」。 這不是馬斯克第一次出現在中國政府和上海市政府主辦的大會上，在新冠疫情之前的2019年，馬斯克曾與阿里巴巴創始人馬雲在會場對話，2020年也曾通過視頻參加。

報導指出，此次特斯拉在會場設置展台，展示了正在開發的雙足步行機器人等產品，在自動駕駛等多種使用高端AI的領域也顯示出拓展業務的意願。馬斯克在6日的演講中表示，「我預測年內實現完全自動駕駛」。他同時表示：「有興趣向其它汽車廠商提供自動駕駛技術」，可能正在考慮與中國車企進行合作。

微軟大中華區董事長兼CEO侯陽在開幕式上發表演講，強調與合作夥伴持續交流合作。Alphabet旗下的谷歌在會場設立了展位，雖然在中國的搜索業務受到限制，但仍介紹該公司幫助中國企業赴海外發展的服務。

與企業的動向相反，中美政府的對立正日趨尖銳化。美國政府正在考慮加強針對中國的半導體出口管制，管制範圍將擴大至尖端AI所需的半導體，據稱還準備限制中國公司使用美國公司的雲服務

報導認為，在對立持續的背景下，美國企業仍然重視中國市場，這是因為看到了中國市場的增長潛力。美國調查公司IDC的預測顯示，中國的AI市場規模2022年將達到約122億美元。預計到2026年將增至2.2倍，達到264億美元。美國企業希望在未受限制的領域內開展業務。

即使美國企業在未受限制的範圍內涉足中國業務，但是中國於7月1日實施新修訂的《反間諜法》，仍讓許多外企深感困擾。此外，美國政府正在竭力阻止美國企業的産品被用於中國有關部門的AI等。對於企業來説，如果産品被中國有關部門使用，可能會帶來聲譽上的風險。