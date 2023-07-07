黑曜精靈」LINE OA「TB少女公寓」上線。（星光瑞瑞提供）

加入「TB少女公寓」有機會可以與少女們喝下午茶。（星光瑞瑞提供）

即將在7月底推出的女團選秀節目《未來少女》，還沒播出已受到廣大粉絲的關注，節目由6家經紀公司分別打造不同風格的女團參賽，其中來自星光瑞瑞的「TWINKLE BLACK黑曜精靈」隊，7月6日率先推出「TB少女公寓LINE OA」開站活動，邀請粉絲們和9位少女團員們，一起Check in入住「TB少女公寓」，少女們會在公寓裡獨家公開自己的心情日記、當日穿搭、工作花絮及她們心中的「秘密小本本」，上線第一天立刻擁進上千粉絲入住公寓。

「TWINKLE BLACK黑曜精靈」LINE OA官方帳號「TB少女公寓」已正式上線，網址https://lin.ee/glxDPeM。「TB少女公寓」取自於「TWINKLE BLACK」的字母開頭「TB」，打造與粉絲們的專屬公寓，邀請粉絲Check in，陪伴少女們同住在一個屋簷下，一起生活一起成長，讓粉絲看見她們私底下的一面。

粉絲進入「TB少女公寓」後，可看見每位團員的各別特色專長，選擇自己最pick的少女後，即能獲得最新最快的第一手資訊，此外，還可一窺少女們最愛的今日穿搭、比賽中的心情日記，及「決定少女的一天」，為少女選擇穿什麼或吃什麼等，獨家官方的豐富內容，讓粉絲與「黑曜精靈」有更多的互動，在匯集粉絲們支持的力量後，期待少女們在《未來少女》節目中能有更好的表現。

「黑曜精靈」隊為伊林娛樂副董事長陳婉若與支持熱愛文創的威剛科技董事長陳立白聯手共同培育的女團，9位成員包括力安、采婕、紫嫣、名慧、張瑄、Emma、郭郭、依沛、雨璇等，在《未來少女》正式公開亮相後，這支青春洋溢又有才華的少女隊伍，因顏質、實力、魅力兼具，立刻受到廣大粉絲的喜愛，星光瑞瑞立即為「TB黑曜精靈」開設「TB少女公寓LINE OA」，讓粉絲們可以更了解每位少女的特質，時時刻刻都可一窺「黑曜精靈」最新分享的第一手影音、照片、文字等官方獨家內容。

「TB少女公寓」網址https://lin.ee/glxDPeM，現正舉行開站活動，7月24日前加入並完成入住申請表，即能獲得2款獨家桌布，另外還有下午茶聚會抽獎機會，共有40位幸運粉絲可以參加「黑曜精靈」的下午茶見面會，抽中的幸運粉絲名單，會在8月9日的「TB少女公寓」LINE VOOM公佈 。